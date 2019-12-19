“Ліверпуль” підписав японського півзахисника “Зальцбурга” Мінаміно

Англійський футбольний клуб “Ліверпуль” підписав півзахисника австрійського клубу “Ред Булл Зальцбург” Такумі Мінаміно.

24-річний нападник збірної Японії виступатиме за “Ліверпуль” із 1 січня 2020 року. Про це повідомляє клубна пресслужба.

“Футбольний клуб “Ліверпуль” підтверджує, що з “Ред Булл Зальцбургом” було досягнуто домовленості про передачу Такумі Мінаміно. Такумі Мінаміно офіційно стане гравцем “червоних” 1 січня, у середу він остаточно погодив особисті умови та пройшов медичний огляд у клубі”, - йдеться в повідомленні.

Сам японський футболіст зазначив, що завжди мріяв стати гравцем “Ліверпуля” і виступати в АПЛ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що “Ліверпуль” викупить Мінаміно у “Зальцбурга” за 7,25 млн фунтів.