«Ель Класико» завершилось внічию 0:0.

У перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії (Лі Ліга) «Барселона» і «Реал» зіграли без забитих м'ячів - 0:0, повідомляє Укрінформ.

У каталонців попереду вийшло тріо Мессі, Суарес і Грізманн, а в атаці у «Реала» грали Бензема і Бейл, однак гравцям так і не вдалося результативно завершити жодної атаки.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії «Барселона» лідирує лише за додатковими показниками, у них з «Реалом» по 36 очок.

У наступному турі Ла Ліги «Барселона» зіграє 21 грудня проти «Алавеса», а «Реал» зустрінеться 22 грудня з «Атлетиком».