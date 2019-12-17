«Барселона» - «Реал»: головний матч тижня

Гру перенесли на 18 грудня з 26 жовтня на тлі протестів в Каталонії.

Багатостраждальний матч «Барселона» - «Реал» повинен відбутися в столиці Каталонії найближчої середи, 18 грудня. Якщо, звичайно, цьому нічого не завадить. Нагадаємо, гру вже переносили через протести у місті. Вони почалися в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії виніс вироки 12 каталонським політикам у справі про референдум про незалежність провінції. Цього разу поліцейські заявили, що не можуть гарантувати повну безпеку під час проведення матчу, бо у них не вистачає співробітників. А в день гри в Барселоні очікуються нові демонстрації.

Що ж стосується матчу, то головним претендентом на перемогу вважають господарів. Зокрема, аналітики Parimatch оцінюють їх успіх в 57% (22% на нічию). У «Реала» зараз серйозні проблеми з травмованими. Не зможуть зіграти Азар, Асенсіо, Марсело і Родрігес, під питанням участь Лукаса. Є проблеми і у каталонців, але не такі масштабні. У лазареті лише Дембеле.

Зате у «Барселони» набрав потужної форми новоспечений володар «Золотого м'яча» Мессі. У той час як жоден гравець «Реала» не потрапив в топ-10 претендентів. У топ-30 виявилося лише два мадридця. Звичайно, в окремо взятому матчі це не матиме великого значення. «Ель Класико» завжди відрізняється безкомпромісною боротьбою і не важливо, які турнірні справи у команд. Результат завжди непередбачуваний.

Особливо зараз, коли «Барселона» і «Реал» так щільно йдуть в турнірній таблиці. До речі, в останніх матчах чемпіонату Іспанії ніхто з них так і не зміг виграти. Каталонці зіграли внічию з «Реал Сосьєдад» (2:2) і залишилися дуже незадоволені суддівством. А «Реал» на останній хвилині ледь-ледь врятувався від поразки в матчі проти «Валенсії» (1:1).

Цікаво, що і в статистиці особистих зустрічей в Примері у команд практичні рівні показники, по 72 перемоги при 34 нічиїх. При цьому «Барселона» забила на два м'ячі більше (288: 286).