Мораес - найкращий бомбардир 2019 року в УПЛ

Нападник донецького футбольного клубу “Шахтар” Жуніор Мораес є найкращим бомбардиром чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги у 2019 році.

На його рахунку 20 забитих м’ячів, повідомляє Tribuna.com.

У весняній частині сезону-2018/19 Жуніор Мораес забив 5 м’ячів, в нинішньому сезоні - 15.

За цим показником нападнику вдалося випередити півзахисника київського “Динамо” Віктора Циганкова на 4 голи. В активі Циганкова 9 голів у другій частині минулого сезону і 7 - у нинішньому сезоні.

Мораес також лідирує в гонці бомбардирів після осінньої частини нинішнього сезону УПЛ і є кращим за системою “гол+пас”.