Мораес продовжив контракт з «Шахтарем»

Нападник збірної України гратиме за «Шахтар» до кінця 2021 року.

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес продовжив контракт з клубом, повідомляє генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook.

Нова угода з форвардом збірної України розрахована до кінця 2021 року.

32-річний Мораес виступає за «Шахтар» з 2018 року після переходу з «Динамо». Попередній його контракт з «гірниками» був розрахований до червня 2020 року.

Мораес забив 43 м'ячі і віддав 19 результативних передач в 63 матчах за «Шахтар» у всіх турнірах. У нинішньому сезоні нападник зіграв 22 матчі, в яких забив 17 м’ячів.