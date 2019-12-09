Уболівальники визнали Мораеса найкращим гравцем “Шахтаря” в листопаді

Донецький футбольний клуб “Шахтар” підвів підсумки голосування за найкращого гравця листопада.

У голосуванні вболівальників "Шахтаря" переміг найрезультативніший в нинішньому сезоні 32-річний нападник Жуніор Мораес. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

В опитуванні, організованому клубом на офіційних сторінках в соцмережах, взяли участь 7 652 людини. За Мораеса голоси віддали 4 700 респондентів.

У листопаді футболіст зіграв у 4 матчах, зробив хет-трик у матчі зі “Львовом” і відзначився 1 голом і 1 результативною передачею в поєдинку Ліги чемпіонів із загребським “Динамо”.

Друге і третє місця у голосуванні посіли Тете (1 831 голосів) та Сергій Кривцов (1 121).

Нагадаємо, футболісти “Шахтаря” наразі готуються до поєдинку 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з італійською "Аталантою", який відбудеться 11 грудня у Харкові й розпочнеться 19.55.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.