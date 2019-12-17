Збірна України серед граців з вадами зору - чемпіон світу з футзалу

Футзалісти збірної України серед гравців з вадами зору захистили титул чемпіонів світу.

Змагання завершилися у турецькій Анталії, повідомляє пресслужба УАФ.

На груповому етапі збірна України здолала Туреччину (4:0), Росію (4:0), Італію (8:1), Англію (3:0), Іспанію (5:0) та Японію (6:0) і упевнено посіла перше місце. У фіналі "синьо-жовті" вдруге перемогли команду Англії (6:2).

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Зазначимо, що наша збірна стала чемпіоном світу втретє поспіль Раніше українці здобували "золото" на ЧС-2015 у Сеулі (Республіка Корея) та ЧС-2017 в Кальярі (Італія).