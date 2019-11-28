Визначилися дати матчів елітраунду відбору чемпіонату світу з футзалу
Укрінформ
За підсумками жеребкування елітраунду чемпіонату світу-2020 збірна України з футзалу потрапила до групи В, де зустрінуться з командами Іспанії, Сербії та Франції.
Поєдинки між учаксниками квартету пройдуть 1-4 лютого у сербському місті Ніш, повідомляє Асоціація футзалу України.
Розклад матчів:
1-й тур
01.02.2020. Сербія - Україна. Початок о 17.30
01.02.2020. Іспанія - Франція. 21.30
2-й тур
02.02.2020. Сербія - Франція. 17.30
02.02.2020. Україна - Іспанія. 21.30
3-й тур
04.02.2020. Україна - Франція. 17.30
04.02.2020. Іспанія - Сербія. 21.30.
Переможці кожної із чотирьох груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, де будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-те та 12 квітня.
Загалом на світовій першості у Литві (12 вересня - 4 жовтня) виступлять 24 команди.