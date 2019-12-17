Посадовця Укрспортзабезпечення викрито на хабарі у ₴100 тисяч

Прокуратурою на одержанні 100 тисяч гривень неправомірної вигоди викрито посадовця ДУ «Укрспортзабезпечення».

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"Посадовець з числа керівного складу державної установи отримав неправомірну вигоду в сумі 100 тис. грн за невчинення перешкод у прийнятті товару у суб’єкта господарювання за договором постачання спортивного одягу, а також неведення щодо останнього претензійно-позовної роботи", - йдетьсяч у повідомленні.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, після чого будуть вирішуватись питання щодо повідомлення службовій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та обрання запобіжного заходу.