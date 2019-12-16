ФІБА представила логотип Євробаскета-2021

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) представила логотип чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків.

Фінальний турнір Євробаскета відбудеться у вересні 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Матчі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу гратимуть у чотирьох країнах: Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Відбірковий етап чемпіонату Європи стартує в лютому 2020 року.

Чоловіча збірна України з баскетболу у кваліфікації гратиме в групі F із командами Австрії, Угорщини та Словенії. Перший домашній поєдинок збірна України проведе 23 лютого в Запоріжжі проти Угорщини, а дебютним матчем стане поєдинок з Австрією, який підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 20 лютого на виїзді.