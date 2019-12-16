“Шахтар” пішов у відпустку до 16 січня

Футболісти і тренери донецького клубу “Шахтар” пішли у відпустку і зберуться в Києві 16 січня.

Два дні будуть присвячені медогляду, а 20 січня підопічні Луїша Каштру вирушать на перший зимовий тренувальний збір. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

14 грудня “Шахтар” провів заключний матч у 2019 році (проти “Зорі”, 2:1) й завершив першу частину сезону в чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги з відривом у 14 очок від найближчого переслідувача.

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.