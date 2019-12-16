У договірних матчах підозрюють 135 тенісистів
Укрінформ
135 тенісистів підозрюють у проведенні договірних матчів, серед них — тенісист з топ-30 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).
Про це повідомляє Welt.
За даними видання, на рахунку в тенісиста з топ-30 є титули ATP, його прізвище та нагороди в публікації не наводяться.
Розслідування велося в декількох країнах Європи — в Бельгії, Іспанії, Франції, а також в США. До нього підключалося ФБР. Як пише газета з посиланням на слідство, в країнах створили систему маніпуляцій зі ставками.
Очікується, що підсумки розслідування розкриють через кілька місяців.