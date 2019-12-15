Ломаченко готовий до бою з Лопесом у квітні 2020 року

Український боксер віддав належне новому чемпіону світу і своєму майбутньому супернику.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко поділився враженнями від бою між Теофімо Лопесом і Річардом Коммі. Українець висловив бажання провести об'єднувальний поєдинок з Лопесом в квітні 2020 року, повідомляє ESPN.

«Звичайно ж, я хочу битися з Лопесом в об'єднавчому поєдинку. Зараз він вже чемпіон світу. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні. Важко щось сказати по його бою, тому що він тривав лише два раунди. Я не зрозумів, що сталося. Це бокс, саме тому ми його і любимо.

Чи вразив він мене? У нього завжди була сила. Він розумний боксер, але все ж залежить від суперника. Плани на 2020 рік: об'єднати всі пояси, а після цього хочу організувати бій з Джервонтою Девісом», - розповів Ломаченко.

Нагадаємо, Лопес став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі, перемігши Коммі технічним нокаутом в другому раунді. Раніше американець вже заявляв, що готовий битися з Ломаченко за всі чемпіонські пояси в легкій вазі.