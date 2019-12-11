Бій Ломаченко – Лопес відбудеться весною 2020 року

Щоправда, для цього американський боксер повинен виграти титул IBF у Річарда Коммі.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом може відбутися в березні або квітні наступного року. Для цього американському боксеру потрібно перемогти чинного чемпіона IBF Річарда Коммі на цьому тижні, повідомляє портал Boxing Scene.

«Зараз вірогідність їх бою - 50 на 50. Але якщо Лопес поб'є Коммі, думаю, ймовірність виросте до 95 відсотків. У боксі може трапитися що завгодно. Боксер може травмуватися. Але поки ми плануємо так, щоб організувати їх бій наступним.

Лома готовий, Теофімо готовий. Так що так, це наступний бій. Але очевидно, що це залежатиме від перемоги Лопеса в суботу», - розповів Арум.

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Українському чемпіону світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO та франчайзинговому чемпіону WBC не вистачає лише титулу IBF для звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

В останньому бою Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла в поєдинку за вакантний чемпіонський титул WBC. Згодом WBC підвищила його в статусі до франчайзингового чемпіона, а «регулярний» титул віддала американцю Девіну Гейні.

Бій між Лопесом та Коммі, в якому може визначитися наступний опонент Василя Ломаченка, відбудеться в ніч на неділю, 15 грудня.