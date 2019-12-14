Анна Музичук стала п'ятою на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

В Монако у суботу, 14 грудня, завершився другий етап жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

У заключному, 11-му турі українка Анна Музичук зіграла внічию з росіянкою Валентиною Гуніною і у підсумку посіла 5-е місце; сестра Анни - Марія Музичук розійшлася миром з грузинкою Наною Дзагнідзе, фінішувавши восьмою, повідомляє Укрінформ.

Результати інших партій 11-го туру:

Хампі Конеру (Індія) - Олександра Горячкіна (Росія) - 1:0

Олександра Костенюк (Росія) - Елізабет Петц (Німеччина) - 1:0

Катерина Лагно (Росія) - Піа Крамлінг (Швеція) - 1:0

Чжао Сюе (Китай) - Дронаваллі Харіка (Індія) - 1:0.

Підсумкове турнірне становище: Костенюк, Конеру, Горячкіна - по 7 очок; Лагно - 6,5; А.Музичук - 6, Харіка, Крамлінг, М.Музичук - по 5,5; Чжао Сюе, Дзагнідзе - по 5; Петц - 4; Гуніна - 2.

Третій етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде 1-14 березня 2020 року у Лозанні (Швейцарія).

На фото: Анна Музичук.