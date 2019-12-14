Хокей: Україна програла Угорщині на турнірі в Будапешті

Наша збірна посіла останнє місце на турнірі.

Збірна України з хокею програла Угорщині 2:4 в матчі за 5-е місце на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті, повідомляє Укрінформ.

Збірна України програла матч за 5-е місце на турнірі в Будапешті. У рівній боротьбі наші хокеїсти поступилися господарям льоду – угорцям 2:4. За українську збірну шайби закинули Роман Благой і Сергій Бабинець.

Нагадаємо, вчора збірна України з хокею програла Південній Кореї 2:4 на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті і посіла останнє місце в групі.