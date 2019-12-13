Хокей: Україна програла Південній Кореї на турнірі в Будапешті

Наша збірна програла обидва матчі в групі.

Збірна України з хокею програла Південній Кореї 2:4 на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті, повідомляє Укрінформ.

Збірна України програла другий матч на турнірі в Будапешті. У рівній боротьбі наші хокеїсти поступилися команді Південної Кореї 2:4. За українську збірну шайби закинули Руслан Ромащенко і Олександр Костіков.

Україна з двома поразками посіла останнє місце в своїй групі і в заключному матчі на турнірі зіграє з невдахою групи А. В цій групі виступають Франція, Японія і Угорщина.

Нагадаємо, збірна України програла команді Білорусі 1:4 в першому матчі на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті. Матч не дограли до кінця і зупинили на 43-й хвилині після того, як травми отримали обидва воротарі української команди Олег Петров і Богдан Дьяченко.