"Олександрія" програла "Генту" і завершила єврокубковий сезон

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" на виїзді з рахунком 1:2 поступилися бельгійському "Генту" у заключному, шостому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА і достроково завершили виступ в єврокубках сезону-2019/20.

Авторами голів на "Гент Стедіум" стали форвард господарів Лоран Депуатр, який відзначився на 7-й і 16-й хвилинах після результативних передач українського хавбека "Гента" Романа Безуса, та захисник "Олександрії" Денис Мірошніченко (54), повідомляє Укрінформ. В іншому поєдинку групи I німецький "Вольфсбург" вдома обіграв французький "Сент-Етьєн". Підсумкове турнірне становище: "Вольфсбург" - 12 очок, "Гент" - 11, "Сент-Етьєн" - 4, "Олександрія" - 3. Читайте також: "Динамо" не змогло обіграти "Лугано" і завершило виступ у Лізі Європи УЄФА Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 16 грудня у швейцарському Ньйоні.