"Динамо" не змогло обіграти "Лугано" і завершило виступ у Лізі Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" провели останній поєдинок у міжнародному сезоні-2019/20, не зумівши пробитися у плей-офф єврокубків.

У матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" - 1:1 і достроково завершило виступ у турнірі, повідомляє Укрінформ.

Півзахисник швейцарців Марко Араторе відкрив рахунок ударом головою на 45-й хвилині. Відновив рівновагу Віктор Циганков (90+4).

Паралельний поєдинок у групі В Ліги Європи в Данії завершився поразкою "Копенгагена" шведському "Мальме" - 0:1.

Підсумкове турнірне становище: "Мальме" - 11 очок, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 16 грудня у швейцарському Ньйоні.