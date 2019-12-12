“Шахтар” перебуватиме у другому кошику під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький футбольний клуб “Шахтар”, який посів 3 місце у своєму квартеті на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, отримав право виступити в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Перед жеребкуванням 1/16 фіналу, що відбудеться у швейцарському Ньйоні в понеділок, 16 грудня, “Шахтар” опиниться у другому кошику і може отримати доволі міцного суперника - “Аякс”, “Бенфіку” або “Інтер”. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Причиною є те, що в заочному конкурсі третіх місць у групах Ліги чемпіонів “гірники” не потрапили до топ-четвірки (враховувалися кількість очок, різниця забитих і пропущених м’ячів, кількість забитих м’ячів).

Команди, що посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів, розташувалися наступним чином:

1. “Аякс" (Нідерланди). 10 очок (+6)

2. “Зальцбург" (Австрія). 7 очок (+3)

3. “Інтер" (Італія). 7 очок (+1)

4. “Бенфіка" (Португалія). 7 очок (-1)

5. “Баєр" (Німеччина). 6 очок (-4)

6. “Шахтар" (Україна). 6 очок (-5)

7. “Олімпіакос" (Греція). 4 очки (-6)

8. “Брюгге" (Бельгія). 3 очки (-8)

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого 2020 року. Уже відомо, що перший поєдинок “Шахтар” проведе на своєму полі. Повний список учасників цього етапу визначиться пізно ввечері 12 грудня.

Як повідомлялося, футболістам "Шахтаря" не вдалося пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 11 грудня в заключному, 6-му турі групового етапу розіграшу "гірники" в Харкові з рахунком 0:3 поступилися італійській "Аталанті" і продовжать виступ у Лізі Європи УЄФА.