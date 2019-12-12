Магія «Шахтаря» не спрацювала

Магія «Шахтаря» не спрацювала

Аналітика
Укрінформ
Команда Луїша Каштру програла «Аталанті» 0:3 і залишила Лігу чемпіонів.

У вирішальному матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів магія цього «Шахтаря» виявилась безсилою. Диво, яке допомагало брати очки в Мілані, Загребі, Манчестері, цього разу не спрацювало у Харкові. Проти мотивованої і тактично грамотної «Аталанти» команда Луїша Каштру грала на голих емоціях в нападі і з великими проблемами в захисті. «Шахтар» ні разу за матч не зумів по-справжньому затиснути суперника на його половині поля.

Не будемо сперечатися, що два суддівські рішення серйозно подіяли на «Шахтар». Спочатку арбітр не зарахував гол Коваленка і команда приходила до тями майже увесь перший тайм. А згодом німець Цвайєр помилкового не став вилучати Мурієля, натомість дав червону картку Додо. Така несправедливість остаточно доконала «Шахтар».

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Каштру обрав цілком логічний план на гру. Обережна гра біля власних воріт, цупкий відбір м’яча, контратаки. Коли стало відомо, що «Ман Сіті» впевнено перемагає в Загребі місцеве «Динамо» і для виходу в плей-офф достатньо нічиї, «гірники» взагалі затиснулись на своїй половині. План міг принести успіх, але захисний механізм «Шахтаря» працював нечітко. Кожний з голів «Аталанти» - це сукупність помилок і непорозумінь в обороні господарів.

«Шахтар» з третього місця в групі йде в плей-офф Ліги Європи, тому євросезон команди Каштру вважатимемо успішним. Наш чемпіон на рівних бився у непростій групі, набрав 6 очок і до останнього претендував на плей-офф ЛЧ. Головний висновок цієї кампанії – у «Шахтаря» на перші ролі виходять нові лідери. Ісмаїлі, Марлос, Тайсон – усі вони з часом підуть, а їх місце вже готові зайняти Додо, Матвієнко, Тете, Коваленко, Соломон, Антоніо.

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Луїш Каштру, який взяв усю провину за поразку від «Аталанти» на себе, сьогодні зайнятий важливою справою – він суттєво омолоджує команду. При цьому, «Шахтар» не взяв академічну відпустку на міжнародній арені і весною здатен далеко пройти в Лізі Європи.

Святослав Василик, Київ   

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