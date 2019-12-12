Магія «Шахтаря» не спрацювала

Команда Луїша Каштру програла «Аталанті» 0:3 і залишила Лігу чемпіонів.

У вирішальному матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів магія цього «Шахтаря» виявилась безсилою. Диво, яке допомагало брати очки в Мілані, Загребі, Манчестері, цього разу не спрацювало у Харкові. Проти мотивованої і тактично грамотної «Аталанти» команда Луїша Каштру грала на голих емоціях в нападі і з великими проблемами в захисті. «Шахтар» ні разу за матч не зумів по-справжньому затиснути суперника на його половині поля.

Не будемо сперечатися, що два суддівські рішення серйозно подіяли на «Шахтар». Спочатку арбітр не зарахував гол Коваленка і команда приходила до тями майже увесь перший тайм. А згодом німець Цвайєр помилкового не став вилучати Мурієля, натомість дав червону картку Додо. Така несправедливість остаточно доконала «Шахтар».

Каштру обрав цілком логічний план на гру. Обережна гра біля власних воріт, цупкий відбір м’яча, контратаки. Коли стало відомо, що «Ман Сіті» впевнено перемагає в Загребі місцеве «Динамо» і для виходу в плей-офф достатньо нічиї, «гірники» взагалі затиснулись на своїй половині. План міг принести успіх, але захисний механізм «Шахтаря» працював нечітко. Кожний з голів «Аталанти» - це сукупність помилок і непорозумінь в обороні господарів.

«Шахтар» з третього місця в групі йде в плей-офф Ліги Європи, тому євросезон команди Каштру вважатимемо успішним. Наш чемпіон на рівних бився у непростій групі, набрав 6 очок і до останнього претендував на плей-офф ЛЧ. Головний висновок цієї кампанії – у «Шахтаря» на перші ролі виходять нові лідери. Ісмаїлі, Марлос, Тайсон – усі вони з часом підуть, а їх місце вже готові зайняти Додо, Матвієнко, Тете, Коваленко, Соломон, Антоніо.

Луїш Каштру, який взяв усю провину за поразку від «Аталанти» на себе, сьогодні зайнятий важливою справою – він суттєво омолоджує команду. При цьому, «Шахтар» не взяв академічну відпустку на міжнародній арені і весною здатен далеко пройти в Лізі Європи.

Святослав Василик, Київ