Матч “Динамо” - “Лугано” на “Олімпійському” відвідають майже 20000 уболівальників

Сьогоднішній поєдинок київського футбольного клубу “Динамо” зі швейцарським “Лугано” на “Олімпійському” в Києві відвідають майже 20 тисяч уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“На нараді було озвучено, що за попередніми прогнозами на матчі очікується близько 20 тисяч глядачів. Буде своя підтримка і у гостей, правда не дуже численна - лише 30-35 уболівальників”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в цьому матчі буде задіяна система автоматичного визначення голу - Goal-line technology. Вона передає головному арбітру зустрічі миттєвий сигнал, якщо проекція м'яча повністю перетинає лінію воріт. Сповіщення арбітр отримує на спеціальний годинник.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Лугано” заключного, 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА розпочнеться сьогодні на стадіоні НСК “Олімпійський” о 19.55. Динамівці вийдуть на поле в своїй домашній білій формі, воротар - у жовтій. Гості зіграють в чорній формі, голкіпер - у зеленій.

Турнірне становище у групі В: "Копенгаген" (Данія) - 9 очок, "Мальме" (Швеція) - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.