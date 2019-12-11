Хокей: Україна програла Білорусі на турнірі в Будапешті

Матч не дограли через травми наших воротарів.

Збірна України з хокею програла команді Білорусі 1:4 на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті, повідомляє Укрінформ.

Зазначимо, що матч не дограла до кінця і зупинили на 43-й хвилині після того, як травми отримали обидва воротарі української команди Олег Петров і Богдан Дьяченко.

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На момент зупинки гри рахунок був 4:1 на користь білорусів. Всі шайби закинули у другому періоді. За Білорусь відзначились: Шинкевич, Ковиршин, Китаро, Малявко. Шайбу за українську команду закинув Сергій Бабинець.

Наступним суперником збірної України на турнірі в Будапешті буде команда Південної Кореї. Матч зіграють 12 грудня.