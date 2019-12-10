Збірна України стартує на хокейному турнірі в Угорщині

Збірна України з хокею стартує на міжнародному турнірі Ice Hockey Challenge в Угорщині.

Турнір Ice Hockey Challenge триватиме в Угорщині до 15 грудня, а участь у ньому візьмуть збірні 6 країн. Про це повідомляє XSPORT.

Суперниками підопічних Сергія Вітера на груповому етапі змагань стануть Білорусь і Південна Корея.

Перший матч хокеїсти збірної України проведуть завтра, 11 грудня, проти Білорусі.

Нагадаємо, у листопаді збірна України з хокею посіла 2 місце на турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. У вирішальному матчі українські хокеїсти з мінімальним рахунком поступилися другій збірній Латвії. Кращим гравцем у складі збірної України став капітан Микита Буценко, а Олег Петров отримав нагороду найкращому воротарю змагань.

Фото: IIHF