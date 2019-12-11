Лень заробив 9 очок у матчі НБА “Маямі” - “Атланта”

Центровий збірної України з баскетболу та американського клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Маямі”.

Поєдинок “Маямі Хіт” - “Атланта Гокс” завершився з рахунком 135:121, а Олексій Лень відіграв у ньому 22 хвилини з лави запасних. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення і 1 блок-шот.

Відео кращих моментів матчу за участю Леня:

Наразі команда Олексія Леня має 6 перемог у 24 матчах і посідає 13 місце в турнірній таблиці Східної конференції.