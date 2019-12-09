НБА: Лень зробив другий дабл-дабл у сезоні

Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень у складі свого американського клубу “Атланта” зробив другий дабл-дабл у нинішньому сезоні НБА.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Шарлотт Горнетс” регулярного чемпіонату НБА завершився з рахунком 122:107, а Олексій Лень відіграв у ньому 19 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 13 очок (4/10 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/2 штрафні), 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

Відео кращих моментів матчу за участю Леня:

Це вже другий дабл-дабл Леня в нинішньому сезоні НБА. Раніше у листопаді він набрав 21 очко та зробив 10 підбирань у матчі проти “Фінікса”, за який виступав до переходу в “Атланту”.