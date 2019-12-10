Воротар “Шахтаря” Андрій Пятов став героєм американського мультсеріалу

Воротар донецького футбольного клубу “Шахтар” Андрій Пятов став одним із головних героїв нового епізоду американського мультсеріалу The Champions.

За сюжетом Андрій Пятов у компанії Мануеля Ноєра, Джанлуїджі Буффона, Едерсона та інших зіркових колег вирушив до Чорнобиля, рятуючи планету від неприємностей. Про це повідомляє Footballua.tv.

Нагадаємо, що Андрій Пятов був визнаний УАФ кращим воротарем України за підсумками церемонії “Футбольні зірки-2019” у номінації з Георгієм Бущаном (“Динамо”) і Юрієм Паньківим (“Олександрія”).

Також Пятов увійшов до символічної збірної кваліфікації Євро-2020 FedEx Perfomance Zone Team і визнаний кращим воротарем кваліфікації Євро-2020 за даними InStat серед тих, хто зіграв більше половини матчів. У кваліфікації український воротар зіграв всі 8 матчів, в яких пропустив 4 м’ячі.

Наразі футболісти “Шахтаря” готуються до матчу проти італійської “Аталанти”, який відбудеться завтра, 11 грудня, у Харкові в рамках 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: ФК "Шахтар"