Пятов потрапив до символічної збірної відбору Євро-2020
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Укрінформ
Разом з українським воротарем до збірної увійшли зіркові Серхіо Рамос, Бернарду Сілва, Вейналдум, Депай, Кейн, Стерлінг.
Воротар збірної України Андрій Пятов увійшов до символічної збірної кваліфікації Євро-2020 FedEx Perfomance Zone Team, повідомляє сторінка Євро-2020 в Twitter.
У кваліфікації Пятов зіграв всі 8 матчів, пропустив 4 м’ячі.
Також Пятов - кращий воротар кваліфікації Євро-2020 за даними InStat серед тих, хто зіграв більше половини матчів.
Нагадаємо, жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи-2020 відбудеться в суботу, 30 листопада, в Бухаресті (Румунія). Початок жеребкування - о 19:00.