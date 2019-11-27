Ми бачили «Шахтар» майбутнього

«Гірники» зіграли наразі кращий матч під керівництвом Луїша Каштру.

Незважаючи на невтішні прогнози, «Шахтар» зумів завершити внічию (1:1) виїзний матч Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Цінність цієї перемоги не лише в результаті (для виходу у плей-офф все одно потрібно перемагати в останньому турі «Аталанту»), а в тому, що «Шахтар» продемонстрував дуже гідний футбол. Навіть граючи без лідерів Марлоса і Тайсона. Мало того, чемпіон України грав на рівних і взагалі міг взяти три очки, використай свої моменти Тете і Мораес!

Аналізуючи матч, більшість оглядачів дійшли висновку, що це краща гра «Шахтаря» під керівництвом Луїша Каштру. Португальський тренер відверто здивував Гвардіолу, коли його команда почала грати у чіткий захисний футбол, з пресингом, підкатами і виносами м’яча. Майже безпомилково провели поєдинок Пятов, Матвієнко, Кривцов, Степаненко та Ісмаїлі. А на правому фланзі Додо і Тете «прихопили» дублера «Ман Сіті» Анхеліньйо і постійно загрожували звідти воротам Едерсона.

Контратаки, які розганяли Тете, Алан Патрік і Коваленко виходили реально гострими. Причому, це не були банальні закиди вперед на Мораеса. «Гірники» намагалися швидко комбінувати на обох флангах, робили довгі діагональні переводи, заробляли багато фолів і усіляко збивали темп атак господарів. Ось це і є якісна робота другим номером у сучасному футболі. Коли команда не лише відбивається, але й усіляко тероризує захист суперника. Того вечора у «Шахтаря» виходило майже все.

До речі, вкотре спрацювала і заміна Каштру. Соломон, який замінив втомленого Коноплянку, знову продемонстрував свій хист реалізовувати ключові моменти в матчі. Саме Соломон вийшов на заміну в Мілані і забив переможний м’яч «Аталанті», забив ізраїльський нападник і в Манчестері. Причому, зробив це Соломон з неймовірною холоднокровність і майстерністю.

Так, були епізоди в матчі, коли «Шахтарю» щастило. Наприклад, коли Кривцов в останній момент вибив м’яч з лінії воріт. Але в цілому ця нічия не залишила по собі відчуття класичного футбольного «відскоку». Скоріше, це той випадок, коли середняк демонструє фавориту, що різниця між ними мінімальна. Хіба що в голій майстерності кількох зірок, і все.

Глобальний висновок по цій нічиї можна зробити такий – ми побачили «Шахтар» майбутнього. «Шахтар», який без Марлоса і Тайсона, грає на рівних з чемпіоном Англії. «Шахтар», який впевнено доводить матч до позитивного результату, маючи у складі зовсім юних Матвієнка, Додо, Тете, Соломона, Маркоса Антоніо і Сікана.

Святослав Василик, Київ