Матвієнко та Ісмаїлі - найкорисніші футболісти "Шахтаря" у грі з "Сіті"

Захисники українець Микола Матвієнко та бразилець Ісмаїлі отримали найвищі оцінки ефективності гри серед футболістів донецького "Шахтаря" у гостьовому поєдинку проти англійського клубу "Манчер Сіті" (1:1).

Рейтинг ефективності їхньої гри, за оцінками компанії InStat, склав 307 балів, повідомляє Zbirna.com.

"Матвієнко, виконавши 77 ТТД (техніко-тактичних дій) з браком у 14 відсотків, відзначився 10-ма виграними єдиноборствами, трьома відборами, 11-ма перехопленнями та одним підбором. У бразильця було 85 ТТД (брак - 16 відсотків), дев'ять успішних дуелей, чотири відбори, 14 перехоплень та 9 підбирань.

Найкорисним же футболістом поєдинку став іспанський півзахисник "МС" Родрі (134 ТТД з браком у 6 процентів). Рейтинг ефективності його гри склав 356 балів.