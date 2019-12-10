Футболісти “Шахтаря” провели відкрите тренування перед матчем з “Аталантою”

Футболісти донецького клубу “Шахтар” провели відкрите тренування перед грою з італійською “Аталантою”, яка відбудеться завтра в Харкові.

Перед вильотом до Харкова на вирішальний матч групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА підопічні Луїша Каштру провели сесію в заміському комплексі “Святошин”. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“До найважливішої гри команда підходить без кадрових втрат. Всі футболісти працювали в загальній групі”, - йдеться в повідомленні.

Тренування "Шахтаря" перед матчем з "Аталантою" / Фото: ФК "Шахтар"

Заключний, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові й розпочнеться о 19.55. Бригаду арбітрів очолив 38-річний Фелікс Цваєр із Німеччини. На думку букмекерів, шанси команд практично рівні.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.