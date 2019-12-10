“Зоря” розірвала контракт із бразильським воротарем Луїсом Філіпе

Луганський футбольний клуб “Зоря” припинив співпрацю з 22-річним бразильським воротарем Луїсом Філіпе.

Сьогодні, 10 грудня, Луїс Філіпе залишив територію України. Про це повідомляє пресслужба ФК “Заря”.

“Припинено співпрацю з голкіпером луганської “Зорі” Луїсом Філіпе. Контракт розірваний за обопільною згодою і сьогодні футболіст залишив територію України”, - йдеться в повідомленні.

"Прощай, Україно. Я дуже сумуватиму", - написав футболіст у своєму Instagram.

Луїс Філіпе знаходився в розташуванні “Зорі” з лютого 2018 року. Востаннє він грав за луганську команду 17 квітня.

Нагадаємо, 8 грудня футболісти "Зорі" з рахунком 2:1 обіграли київське "Динамо" у поєдинку 17 туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. На столичному НСК "Олімпійський" м'ячі забили Беньямін Вербич (22-а хвилина) - у складі "Динамо"; Богдан Михайличенко (6), Дмитро Хомченовський (56) - у "Зорі".

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Динамо" - 33, "Олександрія" - 30; "Колос" - 20, "Маріуполь" - 19, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 12, "Карпати" - 11, "Ворскла" - 11.