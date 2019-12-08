"Динамо" програло "Зорі" у чемпіонаті України з футболу

Київське "Динамо" з рахунком 1:2 програло луганській "Зорі" у домашньому поєдинку 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

На столичному НСК "Олімпійський" м'ячі забили Беньямін Вербич (22-а хвилина) - у складі "Динамо"; Богдан Михайличенко (6), Дмитро Хомченовський (56) - у "Зорі", повідомляє Укрінформ.

"Біло-сині" догравали зустріч у меншості - на 52-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Тамаш Кадар.

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 3:0

голи: Микола Матвієнко (4-та хвилина), Марлос (77), Ісмаїлі (90+1).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голи: Андрій Запорожан (59), Кирил Ковалець (75, 85).

"Колос" (Ковалівка) - "Дніпро-1" - 4:0

голи: Вільхамссон Арні (14, з пенальті, 52), Олег Ільїн (57), Євген Смирний (78).

"Карпати" (Львів) - "Десна" (Чернігів) - 2:6

голи: Єгор Назарина (17, з пенальті), Александру Бойчук (64) - Максим Імереков (3), Олександр Філіппов (16, з пенальті, 89), Владислав Калітвінцев (51, 80), Дмитро Хльобас (77).

"Маріуполь" - "Львів" - 0:0.

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Динамо" - 33, "Олександрія" - 30; "Колос" - 20, "Маріуполь" - 19, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 12, "Карпати" - 11, "Ворскла" - 11.