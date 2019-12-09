Ярмоленко пропустив матч «Вест Гема» через травму спини

Без українського півзахисника «Вест Гем» програв «Арсеналу» 1:3.

Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко пропустив матч 16-го туру чемпіонату Англії (АПЛ) проти «Арсеналу» (1:3) через проблеми зі спиною, передає офіційний сайт «Вест Гема».

Ступінь серйозності пошкодження поки невідома. Українець не потрапив в заявку «Вест Гема» вперше з 10 серпня. До того Ярмоленко пропустив десять місяців через травму ахілла, яку він отримав в своєму дебютному сезоні в лондонському клубі.

У нинішньому сезоні 30-річний півзахисник зіграв в 14 матчах за «Вест Гем» (дев'ять - в основі), забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Після поразки від «Арсеналу» (1:3) «Вест Гем» залишився на 16-у місці в АПЛ – 16 очок після 16 матчів.