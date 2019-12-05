Ярмоленко отримав найнижчу оцінку за матч “Вулвергемптон” - “Вест Гем”

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко за оцінками Whoscored визнаний найгіршим гравцем матчу “Вулвергемптон” - “Вест Гем” (0:2), який відбувся вчора в рамках 15 туру англійської Прем’єр-ліги.

Андрій Ярмоленко розділив найнижчу оцінку від Whoscored за матч разом із одноклубником Марком Ноблом — 5,8 бала. Про це повідомляє Tribuna.com.

Український півзахисник вийшов на заміну в другому таймі за рахунку 0:1 і провів на полі півгодини. За цей час він завдав 1 удар, який заблокували, жодного разу не пішов в обведення, зробив 10 передач із точністю 80%.

Раніше Ярмоленко отримував найгіршу оцінку від Whoscored в матчі 11 туру АПЛ проти “Ньюкасла” - 5,6.

Всього в нинішньому сезоні АПЛ Андрій Ярмоленко зіграв у 14 матчах за "Вест Гем", забив 3 м’ячі й зробив 1 результативну передачу. Наразі його команда має в активі 16 очок і посідає 13 місце в турнірній таблиці.

Фото: ffu.ua