Гераскевич побив особисті рекорди на першому етапі Кубка світу зі скелетону

Гераскевич побив особисті рекорди на першому етапі Кубка світу зі скелетону

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Укрінформ
Український скелетоніст Владислав Гераскевич відзначився трьома особистими рекордами на першому етапі Кубка світу, який проходив у Лейк-Плесіді (США).

У першому заїзді Владислав Гераскевич перевершив всі особисті рекорди: стартовий розгін - 4,97 сек (5,16 - попередній), фініш - 53,28 сек (54,40), максимальна швидкість - 121,53 км/год (118.8). Він продемонстрував одну з найбільших швидкостей скелетону за всю історію існування цього льодового треку. Про це йдеться на сторінці батька-тренера спортсмена у Facebook.

У турнірній таблиці після першого заїзду український скелетоніст посідав 6 місце з відставанням від лідера лише на 0,22 сек. Під час другого заїзду були сильні пориви вітру зі снігом, що сильно вплинуло на результати. У підсумку за сумою часу Владислав Гераскевич посів 12 місце серед найсильніших скелетоністів світу.

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Наступний етап Кубка світу пройде також у Лейк-Плесіді 13 грудня.

Фото: facebook/mykhailo.geraskevych

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