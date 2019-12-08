Жіноча естафета завершить шведський етап Кубка світу з біатлону

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) завершиться, в неділю, 8 грудня, класичною естафетою у жінок.

Як повідомляв Укрінформ, в естафетній гонці 4х6 км Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Дар'я Блашко. Жіноча естафета почнеться о 16.30 за київським часом. Читайте також: Українські біатлоністи посіли 6 місце в естафеті на шведському етапі Кубка світу Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в австрійському Хохфільцені (13-15 грудня), французькому Аннесі (19-22 грудня), німецьких Обергофі (9-12 січня) та Рупольдингу (15-19 січня), словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Мєсто (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Голменколлені (20-22 березня).