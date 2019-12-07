"Олександрія" обіграла "Ворсклу" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти "Олександрії" з рахунком 3:0 завдали поразки полтавській "Ворсклі" у домашньому матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Успіх "Олександрії" принесли гол захисника господарів стадіону "Ніка" Андрія Запорожана, який на 59-й хвилині реалізував пенальті, та дубль хавбека Кирила Ковальця (75, 85), повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 7 грудня, ковалівський "Колос" на "Оболонь-Арені" в Києве прийматиме "Дніпро-1".

Програму 17-го туру завершать у неділю, 8 грудня, поєдинки "Маріуполя" зі "Львовом", львівських "Карпат" з чернігівською "Десною" та київського "Динамо" з луганською "Зорею".

На старті туру "Шахтар" виграв донецьке дербі в "Олімпіка" - 3:0. Розгромний результат на ОСК "Металіст" в Харкові зробили Микола Матвієнко, який забив м'яч на 4-й хвилині, Марлос (77) та Ісмаїлі (90+1).

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Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти ігор), "Динамо" - 33 (16), "Зоря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Олександрія" - 30 (17), "Дніпро-1" - 18 (16), "Олімпік" - 18 (17), "Маріуполь" - 18 (16), "Колос" - 17 (16), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (17).