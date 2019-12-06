Постол розповів про свій гонорар у поєдинку з Раміресом

Український боксер Віктор Постол поділився деякими деталями свого майбутнього бою за два титули чемпіона світу, який має відбутися 1 лютого проти Хосе Карлоса Раміреса.

Віктор Постол, зокрема, зазначив, що гонорар складе таку ж суму, як і в бою з Кроуфордом. ЗМІ тоді називали суму в 675 тисяч доларів.

“Гонорар - це фіксована цифра. Коли з Кроуфордом я боксував, то це був PPV, а тут фіксована цифра. Цей гонорар такий же, як з Кроуфордом. Тобто так, я задоволений.

Блогери, ось ці, хлопці, які в боксі нічого не розуміють, кажуть, що Постол вийде чисто за чеком. Якби це було так, то я б і не поїхав до США готуватися. Навіщо мені витрачати великі гроші, навіщо мені тренеру і промоутеру відсотки платити? Якби я їхав за чеком, то навіть нормальні тренування б не робив, програв би в третьому-четвертому раунді і забрав би гроші. Я хочу боксувати і показати, що хочу чогось досягти. Але, безумовно, кожен боксер отримує чеки.

Але також є і слава, стати чемпіоном, підняти прапор України, стати чемпіоном за двома версіями. Їду готуватися, битимуся до останнього. Так що налаштований серйозно”, - цитує Постола XSPORT.

Як повідомлялося, 1 лютого в Китаї чемпіон світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес проведе обов'язковий захист титулів у бою проти українця Віктора Постола.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-2016 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса, але в наступному бою в липні програв титул американцю Теренсу Кроуфорду.

В останньому бою в кінці квітня Віктор Постол одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом він став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.