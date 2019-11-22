Бій Постол – Рамірес офіційно відбудеться 1 лютого

Боксери зустрінуться в китайському місті Хайкоу.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес проведе обов'язковий захист титулів у бою проти українця Віктора Постола, повідомляє промоутерська компанія Top Rank.

Бій Постола з Раміресом офіційно відбудеться 1 лютого в Китаї. Пряму трансляцію поєдинку проведе ESPN.

Нагадаємо, що бій Раміреса з Постолом планували провести наприкінці листопада, але через травму американця його перенесли на 2020 рік.

Читайте також: Віктор Постол розпочав підготовку до чемпіонською бою

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса, але в наступному бою в липні програв титул американцю Теренсу Кроуфорду.

В останньому бою в кінці квітня Віктор одноголосним рішенням суддів переміг Мохамеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.