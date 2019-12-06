Відома спортсменка стала почесною громадянкою Чернігова

Видатна українська спортсменка Олена Костевич стала першою жінкою, якій присвоєно звання Почесний громадянин міста Чернігова.

Про це повідомляє Управління культури та туризму Чернігівської міської ради у Facebook.

"Цей день безумовно ввійде в історію Чернігова! Сьогодні звання Почесного громадянина міста отримала наша гордість, олімпійська чемпіонка, заслужена майстерка спорту України Олена Костевич! Це перша жінка - почесна громадянка Чернігова!", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олена Костевич спеціалізується на стрільбі з пневматичного пістолета, виросла і живе в Чернігові. Тут закінчувала школу й університет, тут живуть її батьки і тренери.

За інформацією офіційного сайту Чернігівської міської ради, вперше звання "Почесний громадянин міста Чернігова" було присвоєно 1967 року. На сьогодні його мають 22-є чоловіків.