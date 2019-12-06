Футбольні ветерани “Динамо” і “Карпат” проведуть матч на честь Гусіна

Ветерани київського футбольного клубу “Динамо” і львівських “Карпат” проведуть товариську зустріч, присвячену пам'яті Андрія Гусіна.

Товариський матч відбудеться у п'ятницю, 13 грудня, на заміській базі “Динамо” в Кончі-Заспі. Початок заходу — о 13.00. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Ветерани київського "Динамо" і львівських "Карпат" 90-х-2000-х років зберуться, щоб зіграти товариську зустріч, присвячену пам'яті Андрія Гусіна. Заходи, присвячені пам'яті Андрія Гусіна, проходять щорічно не лише в Києві, а і у Львові, де Андрій Леонідович починав кар'єру гравця, і невеликому селищі Путила Чернівецької області, звідки родом його мати Валентина Василівна”, - йдеться в повідомленні.

11 грудня знаменитому футболісту київського “Динамо” і збірної України Андрію Гусіну, виповнилося б 47 років. Його життя трагічно обірвалося 17 вересня 2014 року на автодромі “Чайка”.

2017 року в Києві на Байковому кладовищі відкрили пам'ятник знаменитому футболісту, де він зображений у стрибку з м'ячем.