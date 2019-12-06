Де дивитися матчі 17-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 17-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в п'ятницю, 6 грудня, донецьким дербі на ОСК "Металіст" в Харкові.

Поєдинок "Шахтар" - "Олімпік" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 7 грудня, "Олександрія" зустрінеться з полтавською "Ворсклою" (14.00; "Футбол 2"), а ковалівський "Колос" на "Оболонь-Арені" в Києве прийматиме "Дніпро-1" (17.00; "Футбол 2").

Завершиться 17-й тур у неділю, 8 грудня, поєдинками "Маріуполя" зі "Львовом" (14.00; "Футбол 1"), львівських "Карпат" з чернігівської "Десною" (14.00; "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з луганською "Зорею" (17.00, "2+2").

Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31 "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Маріуполь" - 18, "Олімпік" - 18, "Дніпро-1" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 11.