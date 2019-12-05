«Колос» відкриє свій стадіон в Ковалівці у квітні 2020 року

Першу частину сезону УПЛ клуб грає в Києві на «Оболонь-Арені».

Директор стадіону клубу УПЛ – «Колоса» (Ковалівка) Віталій Лях розповів, що в квітні 2020 року завершиться реконструкція арени. За його словами, найближчим часом розпочнуться внутрішні роботи, повідомляє офіціальний сайт «Колоса».

«Адміністративна будівля побудована, за тиждень повинні вже встановити вікна. Найближчим часом почнуться внутрішні роботи і прокладання всіх необхідних комунікацій. Також вже зроблений фундамент під щогли освітлення, висота яких 35 метрів. Ми повністю йдемо за графіком - в квітні новий стадіон вже відкриють», - розповів Лях.

Раніше головний тренер «Колоса» Руслан Костишин заявляв, що домашній стадіон клубу побудують до початку 2020 року. Першу частину сезону клуб з Ковалівки грає в Києві на «Оболонь-Арені».

Після 16-го туру УПЛ «Колос» йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці. У команди Костишина 17 очок. У наступному турі 7 грудня «Колос» вдома прийме «Дніпро-1».