"Ворскла" обіграла "Колос" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти полтавської "Ворскли" здобули перемогу над ковалівським "Колосом" у поєдинку 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні імені О. Бутовського у Полтаві завершився з рахунком 1:0 на користь "Ворскли", у складі якої Денис Васін на 38-й хвилині реалізував пенальті, повідомляє Укрінформ.

"Ворскла" перервала безвиграшну серію з 10 поєдинків. Востаннє полтавський клуб відсвяткував перемогу 24 серпня, обігравши у 5-му турі на виїзді "Колос" (3:0).

Результати інших суботніх матчів:

"Зоря" (Луганськ) - "Карпати" (Львів) - 2:0

голи: Віталій Вернидуб (54-а хвилина) та Назарій Русин (87).

ФК "Львів" - "Дніпро-1" - 0:2

голи: Дмитро Коркішко (16), Ігор Когут (61).

Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки (після 15-ти ігор), "Зоря" - 31 (16), "Динамо" - 30 (15), "Десна" - 27 (15), "Олександрія" - 27 (15), "Дніпро-1" - 18 (16), "Олімпік" - 18 (15), "Маріуполь" - 17 (15), "Колос" - 17 (16), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (16).