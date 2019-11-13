Костевич і Омельчук виступлять у фіналі Кубка світу з кульової стрільби

У Путяні (Китай) 19-22 листопада пройде фінал Кубка світу з кульової стрільби.

Збірну України представлять олімпійська чемпіонка чернігівчанка Олена Костевич і призер чемпіонату світу Олег Омельчук з Рівного, повідомляє Укрінформ.

Костевич виступить у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів і малокаліберного пістолета на 25 метрів. Омельчук потрапив в число учасників фіналу у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Мікст Костевич - Омельчук також боротиметься за медалі в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед змішаних пар.

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В особистих змаганнях виступлять по 18 кращих стрільців в кожній олімпійській дисципліні - чинний переможець фіналу Кубка світу, всі медалісти чемпіонату світу-2018 та 14 найсильніших за рейтингом.