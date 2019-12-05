Повернення Долгополова на корт відкладається через операцію

Експерша “ракетка” України Олександр Долгополов може не встигнути відновитися до турніру в Досі (Катар), який пройде 6 - 12 січня.

Олександр Долгополов переніс операцію на нозі. Відновлення може зайняти більше 1 місяця. Про це тенісист повідомив у соцмережі.

"Все пройшло успішно, 2 тижні милиць, на корт за 4-5 тижнів. Думаю, повернення доведеться відкласти, подивимося на скільки", - підписав фото тенісист.

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Як повідомлялося, експерша “ракетка” України Олександр Долгополов планував у січні повернутися у великий теніс після травми руки, отриманої в травні 2018 року. Тенісист планував виступити по захищеному рейтингу на Australian Open (20 січня - 2 лютого) - першому для нього турнірі Grand Slam після півторарічної перерви, а перед цим 6 - 12 січня - на турнірі ATP-250 Qatar ExxonMobil Open у Досі (Катар).

Фото: ФТУ