Долгополов вперше за півтора року зіграє на турнірі Grand Slam

Експерша “ракетка” України Олександр Долгополов повертається у великий теніс після травми руки, яку він отримав у травні 2018 року.

Олександр Долгополов виступить по захищеному рейтингу на Australian Open, який стане першим для нього турніром Grand Slam після півторарічної перерви. Про це повідомляє XSPORT.

2020 року Australian Open - перший турнір Grand Slam проходитиме в Австралії 20 січня - 2 лютого.

Перед Australian Open Олександр Долгополов виступить на турнірі ATP-250 Qatar ExxonMobil Open, який відбудеться в Досі (Катар) 6 - 12 січня 2020 року. На турнірі в Катарі також заявлені Стен Вавринка, Жо-Вільфрід Цонга, Мілош Раонич.

Зазначимо, що першого тижня нового тенісного сезону пройде лише один турнір, оскільки у цей час в Австралії відбудуться дебютні командні змагання ATP Cup.

Фото: tennisua.org