Ліга націй: Україна потрапила в третій кошик під час жеребкування елітного дивізіону

За підсумками минулої Ліги націй наша футбольна збірна піднялась у дивізіон найсильніших команд Європи.

Виконавчий комітет УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/21, повідомляє офіційний сайт організації. Збірна України потрапила в третій кошик в дивізіоні А.

Дивізіон А. Посів учасників

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

У дивізіоні А збірні розділять на чотири групи по чотири команди. У плей-офф вийдуть переможці груп. Команди, що посіли останні місця в квартетах вилетять в дивізіон B.

Жеребкування Ліги націй-2019/20 відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі. Матчі групового етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада. Фінал Ліги націй пройде 2-6 червня 2021 року.

У минулому сезоні розіграшу Ліги націй України виступала в дивізіоні B. «Синьо-жовті» зайняли перше місце в групі з Чехією і Словаччиною і піднялися на дивізіон вище.

Переможцем дивізіону А Ліги націй-2018/19 стала збірна Португалії, яка у фіналі обіграла Нідерланди (1:0).