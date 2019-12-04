Ліга націй: Україна потрапила в третій кошик під час жеребкування елітного дивізіону
Виконавчий комітет УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/21, повідомляє офіційний сайт організації. Збірна України потрапила в третій кошик в дивізіоні А.
Дивізіон А. Посів учасників
Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.
У дивізіоні А збірні розділять на чотири групи по чотири команди. У плей-офф вийдуть переможці груп. Команди, що посіли останні місця в квартетах вилетять в дивізіон B.
Жеребкування Ліги націй-2019/20 відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі. Матчі групового етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада. Фінал Ліги націй пройде 2-6 червня 2021 року.
У минулому сезоні розіграшу Ліги націй України виступала в дивізіоні B. «Синьо-жовті» зайняли перше місце в групі з Чехією і Словаччиною і піднялися на дивізіон вище.
Переможцем дивізіону А Ліги націй-2018/19 стала збірна Португалії, яка у фіналі обіграла Нідерланди (1:0).