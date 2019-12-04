Назарину визнали найкращим гравцем листопада у футбольній Прем’єр-лізі України

Півзахисник львівського футбольного клубу “Карпати” Єгор Назарина визнаний найкращим гравцем чемпіонату України серед команд Прем'єр-лиги у листопаді.

У голосуванні, організованому українською Прем'єр-лігою, Єгор Назарина посів 1 місце із 40% голосів.

Всього у голосуванні взяли участь близько 2000 респондентів.

Їх голоси розподілилися наступним чином:

Єгор Назарин - 40% голосів,

Віктор Циганков - 20%,

Мораес - 13%,

Владлен Юрченко - 10%,

Шахаб - 8%,

Кирило Ковалець - 4%,

Владислав Кочергін - 3%,

Сергій Кривцов - 2%.

Єгор Назарина відзначився дублем у 14-му турі Favbet Ліги в матчі проти "Маріуполя" та допоміг здобути нічию львівським "Карпатам" (2:2). Також футболіст забив м'яч "Олімпіку" (1:2) у 15-му турі.

У голосуванні за найкращого футболіста місяця брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (Кирило Ковалець, Єгор Назарина, Мораес), а також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Владислав Кочергін, Шахаб, Віктор Циганков, Сергій Кривцов і Владлен Юрченко.

Фото: fckarpaty.com