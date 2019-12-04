Назарину визнали найкращим гравцем листопада у футбольній Прем’єр-лізі України
У голосуванні, організованому українською Прем'єр-лігою, Єгор Назарина посів 1 місце із 40% голосів.
Всього у голосуванні взяли участь близько 2000 респондентів.
Їх голоси розподілилися наступним чином:
Єгор Назарин - 40% голосів,
Віктор Циганков - 20%,
Мораес - 13%,
Владлен Юрченко - 10%,
Шахаб - 8%,
Кирило Ковалець - 4%,
Владислав Кочергін - 3%,
Сергій Кривцов - 2%.
Єгор Назарина відзначився дублем у 14-му турі Favbet Ліги в матчі проти "Маріуполя" та допоміг здобути нічию львівським "Карпатам" (2:2). Також футболіст забив м'яч "Олімпіку" (1:2) у 15-му турі.
У голосуванні за найкращого футболіста місяця брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (Кирило Ковалець, Єгор Назарина, Мораес), а також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Владислав Кочергін, Шахаб, Віктор Циганков, Сергій Кривцов і Владлен Юрченко.
Фото: fckarpaty.com